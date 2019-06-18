Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для IT-специалистовСекрет фирмы 09:54

Россия заняла 25-е место в рейтинге стран по привлекательности для IT-специалистов.

Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для IT-специалистов

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