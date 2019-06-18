Политика
Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для IT-специалистовСекрет фирмы 09:54
Россия заняла 25-е место в рейтинге стран по привлекательности для IT-специалистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Происшествия
Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Здоровье
Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Космос
«Человечество не видело такого прежде»: на Церере нашли уникальный ледяной вулкан
На поверхности астероида Церера удалось обнаружить огромный криовулкан, который превосходит по своим размерам все, что человечество могло видеть в космосе до сих пор.
Обновлено в 15:13
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский провел встречу с бизнесменом Ахметовым
Обновлено в 14:31
Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Технологии
«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»
Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Кристина Асмус удивила поклонников новым образом
Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая
Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.
Обновлено в 17:56
Политика
Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым
Экс-президент Украины Петр Порошенко предположил, что новый глава государства Владимир Зеленский может отказаться от претензий на Крым.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры
Несколько человек ранено на юге Москвы после того, как мужчина из окна жилого дома устроил стрельбу по прохожим из оружия.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек
Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.
Обновлено в 18:31
ЖКХ
В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление
Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками
Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы
Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Было-стало: Джиган показал, как выглядел 15 лет назад
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Кейт Хадсон поделилась первым фото своих детей с новым папой
Актриса показала, как подросли ее мальчики. Кейт Хадсон поделилась новым фото, которое растрогало ее фанатов.
Обновлено в 17:03