Политика

Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для IT-специалистовСекрет фирмы 09:54

Россия заняла 25-е место в рейтинге стран по привлекательности для IT-специалистов.
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Россия вошла в топ-30 привлекательных стран для цифровых специалистов

ФАНвчера в 18:22

Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для экспертов в сфере IT

ТАСС00:19

Российские IT‐специалисты реже других готовы покинуть страну ради работы

Телеканал 360°вчера в 20:45

Удержать почти половину it-специалистов в стране поможет цифровизация экономики

Интерфакс02:55

Российские IT-специалисты все меньше хотят работать за рубежом

Ведомостивчера в 18:03

Российские IT-специалисты больше не спешат уезжать за рубеж

Вести.Финансвчера в 18:00

Россия вошла в топ-30 самых привлекательных стран для цифровых специалистов

ПРАЙМвчера в 17:17
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Происшествия

Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

Обновлено вчера в 12:38
Политика

Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Здоровье

Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением

Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Космос

«Человечество не видело такого прежде»: на Церере нашли уникальный ледяной вулкан

На поверхности астероида Церера удалось обнаружить огромный криовулкан, который превосходит по своим размерам все, что человечество могло видеть в космосе до сих пор.
Обновлено в 15:13
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Спорт

Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:26
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский провел встречу с бизнесменом Ахметовым

Обновлено в 14:31
Здоровье

Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам

В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Технологии

«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»

Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Кристина Асмус удивила поклонников новым образом

Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.
Обновлено в 11:20
Гаджеты

Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая

Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.
Обновлено в 17:56
Политика

Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым

Экс-президент Украины Петр Порошенко предположил, что новый глава государства Владимир Зеленский может отказаться от претензий на Крым.
Обновлено в 16:45
Происшествия

В Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры

Несколько человек ранено на юге Москвы после того, как мужчина из окна жилого дома устроил стрельбу по прохожим из оружия.
Обновлено в 08:42
Политика

Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Экономика

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Происшествия

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек

Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.
Обновлено в 18:31
ЖКХ

В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление

Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками

Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика

Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы

Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес

Было-стало: Джиган показал, как выглядел 15 лет назад

Обновлено в 15:00
Космос

Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету

Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Кейт Хадсон поделилась первым фото своих детей с новым папой

Актриса показала, как подросли ее мальчики. Кейт Хадсон поделилась новым фото, которое растрогало ее фанатов.
Обновлено в 17:03
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