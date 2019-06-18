Политика
Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для IT-специалистовСекрет фирмы 09:54
Россия заняла 25-е место в рейтинге стран по привлекательности для IT-специалистов.
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с чего всё началось
Россия занимает 25-е место среди 180 стран мира по привлекательности для специалистов по цифровым технологиям как место работы, показало совместное исследование BCG, The Network и HeadHunter (Decoding Digital Talent).Ведомостивчера в 18:03
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
Обновлено в 08:44
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Политика
Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование
Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.
Обновлено в 02:13
Финансы
ЦБ предлагает считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья
В своем информационном письме регулятор рекомендует банкам страны считать долг по займу погашенным после изъятия залоговой недвижимости и не взыскивать с граждан оставшуюся задолженность.
Обновлено в 08:20
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика
Следствие по MH17 привело как доказательство старые данные из соцсетей
Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом проиллюстрировала свои выводы старыми данными, взятыми, в том числе, из социальных сетей, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Религия
В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм
Пермская епархия РПЦ расценила как провокацию инцидент в местном храме святого апостола Андрея Первозванного, где служительница не позволила прихожанке поставить собственную свечу и потребовала с нее тысячу рублей пожертвований.
Обновлено в 06:53
Политика
В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель
Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Политика
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве
Обновлено в 09:54
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Кино
Опубликован первый трейлер новогодней сказки «Серебряные коньки»
Тизерный трейлер картины "Серебряные коньки" появился в открытом доступе.
Обновлено в 10:42
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Наука
Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным
Анализ показал, что даже минимальная занятость (от одного до восьми часов в неделю) связана с более высокими показателями психического здоровья (и, как следствие, пониженным риском развития психических заболеваний), чем отсутствие работы вообще (p < 0,05).
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:01
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Экономика
Кудрин рассказал Познеру о мерах по снижению бедности
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал в интервью Владимиру Познеру о мерах, призванных снизить уровень бедности в российских семьях.
Обновлено 17 июня в 16:13
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Футбол
Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака»
Обновлено в 09:56
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Транспорт
Перевозчики пригрозили прекратить движение всех автобусов в Воронеже
Сообщают, что если цена не поднимется, то маршрутки перестанут работать. Глава Воронежа Вадим Кстенин вызвал всех перевозчиков на совещание.
Обновлено в 10:28
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50