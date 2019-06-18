Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для IT-специалистовСекрет фирмы 09:54

Россия занимает 25-е место среди 180 стран мира по привлекательности для специалистов по цифровым технологиям как место работы, показало совместное исследование BCG, The Network и HeadHunter (Decoding Digital Talent).

с чего всё началось

Россия заняла 25-е место в рейтинге стран по привлекательности для IT-специалистов.

Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для IT-специалистов

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Футбол Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".