Политика

Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для IT-специалистовСекрет фирмы 09:54

Россия заняла 25-е место в рейтинге стран по привлекательности для IT-специалистов.
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с чего всё началось

Российские IT-специалисты все меньше хотят работать за рубежом

Россия занимает 25-е место среди 180 стран мира по привлекательности для специалистов по цифровым технологиям как место работы, показало совместное исследование BCG, The Network и HeadHunter (Decoding Digital Talent).
Ведомостивчера в 18:03

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Российские IT-специалисты все меньше хотят работать за рубежом

Ведомостивчера в 18:03

Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для экспертов в сфере IT

ТАСС00:19

Российские IT‐специалисты реже других готовы покинуть страну ради работы

Телеканал 360°вчера в 20:45

Россия вошла в топ-30 привлекательных стран для цифровых специалистов

ФАНвчера в 18:22

Удержать почти половину it-специалистов в стране поможет цифровизация экономики

Интерфакс02:55

Российские IT-специалисты больше не спешат уезжать за рубеж

Вести.Финансвчера в 18:00

Россия вошла в топ-30 самых привлекательных стран для цифровых специалистов

ПРАЙМвчера в 17:17
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

Обновлено в 08:44
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Политика

Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование

Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.
Обновлено в 02:13
Финансы

ЦБ предлагает считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

В своем информационном письме регулятор рекомендует банкам страны считать долг по займу погашенным после изъятия залоговой недвижимости и не взыскивать с граждан оставшуюся задолженность.
Обновлено в 08:20
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика

Следствие по MH17 привело как доказательство старые данные из соцсетей

Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в небе над Донбассом проиллюстрировала свои выводы старыми данными, взятыми, в том числе, из социальных сетей, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Религия

В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм

Пермская епархия РПЦ расценила как провокацию инцидент в местном храме святого апостола Андрея Первозванного, где служительница не позволила прихожанке поставить собственную свечу и потребовала с нее тысячу рублей пожертвований.
Обновлено в 06:53
Политика

В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель

Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Политика

Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве

Обновлено в 09:54
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Обновлено в 08:45
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Кино

Опубликован первый трейлер новогодней сказки «Серебряные коньки»

Тизерный трейлер картины "Серебряные коньки" появился в открытом доступе.
Обновлено в 10:42
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Наука

Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным

Анализ показал, что даже минимальная занятость (от одного до восьми часов в неделю) связана с более высокими показателями психического здоровья (и, как следствие, пониженным риском развития психических заболеваний), чем отсутствие работы вообще (p < 0,05).
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:01
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Экономика

Кудрин рассказал Познеру о мерах по снижению бедности

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал в интервью Владимиру Познеру о мерах, призванных снизить уровень бедности в российских семьях.
Обновлено 17 июня в 16:13
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста

Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Футбол

Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака»

Обновлено в 09:56
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

Обновлено в 09:07
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Транспорт

Перевозчики пригрозили прекратить движение всех автобусов в Воронеже

Сообщают, что если цена не поднимется, то маршрутки перестанут работать. Глава Воронежа Вадим Кстенин вызвал всех перевозчиков на совещание.
Обновлено в 10:28
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
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