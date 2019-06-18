Россия вошла в топ-30 привлекательных стран для цифровых специалистовФАН вчера в 18:22

Россия вошла в топ-30 стран по уровню привлекательности для цифровых экспертов как основного места работы, таковы результаты исследования, проведенного международной консалтинговой компании BCG и The Network. По уровню привлекательности Россия заняла 25 место из 180 государств.

Россия вошла в топ-30 привлекательных стран для цифровых специалистов

Финансы ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.

Общество Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.

Футбол Денис Глушаков официально покинул «Спартак» Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Музыка Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.

Происшествия В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Политика Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Армия и оружие На Донбассе ликвидирован украинский морпех-наводчик «Сегодня во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Александр Ляшок», — озвучили официальную версию гибели украинского «захисника» в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Шоу-бизнес Баста вступился за рэпера L’One в конфликте с Тимати Рэпер Баста высказался о конфликте, который разгорелся накануне между его коллегами по цеху – Тимати и Леваном Горозией, известным как L'One.

Общество Ездящих без ОСАГО водителей предложили лишать прав Водителей, в течение года повторно попавшихся без полиса ОСАГО, предлагают лишать прав на 4-6 месяцев или штрафовать на 5 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Продюсер Лободы порассуждала о трусости и задела Лазарева На фоне скандала Сергея Лазарева с коллегой по сцене Светланой Лободой продюсер Нателла Крапивина решила порассуждать о трусости, намекнув при этом на поведение Лазарева.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если иностранный дипломат вдруг окажется под санкциями.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Происшествия Пять человек погибли в результате горного обвала в Китае В китайской провинции Шэньси пять человек погибли из-за горного обвала, сообщает Центральное телевидение Китая.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Авто Внедорожную Suzuki Ertiga Cross показали на первом рендере Сегодня же в Сети появился первый рендер Suzuki Ertiga Cross, демонстрирующий дизайн будущей новинки.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Шоу-бизнес Ирина Медведева впервые стала мамой Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.