Россия вошла в список стран, привлекательных для цифровых специалистовOnline47.ru вчера в 23:24

Рейтинг был составлен международной консалтинговой компанией BCG и The Network. Из 180 государств, представленных в рейтинге, Россия заняла 25 место. Основная масса специалистов, которые хотели бы работать в России, проживает в Казахстане и Белоруссии.

Россия вошла в список стран, привлекательных для цифровых специалистов

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