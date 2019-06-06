Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран ЕвропыRT на русском 01:38
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» аудиторско-консалтинговой компании EY.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
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Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
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В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
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В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
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Эксперт: Турция может закрыть для кораблей США проход в Черное море
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Обновлено в 01:47
Происшествия
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Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
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Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Энергетика
Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение лета
Новак рассказал журналистам, что Минэнерго рассчитывает на изменения в нормативную базу, которые позволят исключить повторение ЧП с загрязнением нефтепровода.
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Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Транспорт
Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве
«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Обновлено вчера в 12:45
Игры
Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon Shield ожидается 15 ноября
Компания Nintendo на специальном мероприятии, посвященном проекту Pokemon Sword и Shield, сообщила о дате его релиза - 15 ноября.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики
Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.
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Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса
По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 01:25
Технологии
Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»
Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
Кудрин рассказал о росте экономики России
Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал о потенциале роста экономики страны.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Брэд Питт прогулялся по Венеции с новой подругой
Голливудский актер Брэд Питт прогулялся по Венеции в компании неизвестной девушки.
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Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
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Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Обновлено вчера в 14:19
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Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
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Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
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