Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран ЕвропыRT на русском 01:38

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» аудиторско-консалтинговой компании EY.
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Россия вошла в десятку наиболее популярных в Европе стран для инвестиций

Коммерсантъ02:49

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

RT на русском01:38

Россия оказалась в топ-10 «инвестиционных» стран Европы

РЕН ТВ00:52

США обогнали Китай по числу инвестпроектов в России

Forbes00:04

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

РБК00:02

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Известия00:00

Россия вошла в топ-10 самых «инвестиционных» стран Европы

Газета.Ru01:32
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено вчера в 05:00
Политика

Японские военные ошиблись в расчетах при выборе мест для систем ПРО

Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита.
Обновлено в 01:01
Общество

В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Эксперт: Турция может закрыть для кораблей США проход в Черное море

Например, Анкара может закрыть для американских кораблей проход в Черное море.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку

В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова отказывается от работы из-за беременности

Обновлено в 00:20
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Энергетика

Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение лета

Новак рассказал журналистам, что Минэнерго рассчитывает на изменения в нормативную базу, которые позволят исключить повторение ЧП с загрязнением нефтепровода.
Обновлено в 02:34
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Происшествия

В Свердловской области пропали трое детей

Обновлено в 01:22
Транспорт

Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Обновлено вчера в 12:45
Игры

Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon Shield ожидается 15 ноября

Компания Nintendo на специальном мероприятии, посвященном проекту Pokemon Sword и Shield, сообщила о дате его релиза - 15 ноября.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики

Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса

По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 01:25
Технологии

Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»

Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика

Кудрин рассказал о росте экономики России

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал о потенциале роста экономики страны.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Брэд Питт прогулялся по Венеции с новой подругой

Голливудский актер Брэд Питт прогулялся по Венеции в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 03:06
Политика

Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку

Обновлено в 01:45
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке

Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
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