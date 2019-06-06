Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран ЕвропыRT на русском 01:38

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.
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США обогнали Китай по числу инвестпроектов в России

Forbes00:04

США начали активно вкладывать деньги в Россию

Lenta.ru01:35

Россия вошла в топ-10 самых «инвестиционных» стран Европы

Газета.Ru01:32

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

RT на русском01:38

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

РБК00:02

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Известия00:00

Россия оказалась в топ-10 «инвестиционных» стран Европы

РЕН ТВ00:52
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Происшествия

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Обновлено в 00:27
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Финансы

Набиуллина: Россия снижает долю доллара в золотовалютных резервах

Россия снижает долю американской валюты в своих золотовалютных резервах, работа по их диверсификации продолжается.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

В США испытали электромагнитную пушку

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Вылет лайнера из Приамурья во Владивосток задержали на 15 часов

40 пассажиров рейса Приамурье — Владивосток авиакомпании "Аврора" задержали на 15 часов.
Обновлено в 01:22
Космос

Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра

Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
Обновлено в 00:03
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

ООН эвакуирует часть персонала из Судана

В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Новобранец «Реала» Йович: «Моя мечта сбылась»

"Реал" поможет мне стать лучше.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Экономика

Нижегородская область предложит инвесторам из Китая ряд проектов

Нижегородская область предложит инвесторам из Китая ряд проектов областях медицины, логистики и промышленности, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку в чайных пакетиках

Обновлено вчера в 03:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США

Обновлено вчера в 21:41
Политика

Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией

Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В базе ГИБДД произошел сбой по всей России

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Путин уволил губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол

РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне РПЛ

РПЛ опубликовала рейтинг болельщиков. Лига учитывала количество зрителей на матчах и статистику по штрафам.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Музыка

«Ленинград» выпустил новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
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