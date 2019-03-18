Финансы
Россия вновь сократила вложения в гособлигации СШАГазета.Ru 16:25
Россия в январе 2019 года вновь сократила закупки гособлигаций США. Вложения в американские бумаги снижались в течение почти всего 2018 года. Китай по-прежнему является основным держателем американских гособлигаций.
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с чего всё началось
В январе Россия уменьшила вложения в гособлигации США, следует из данных американского Минфина. За первый месяц 2019 года Москва вложила в американские бумаги 13,18 миллиарда долларов, что на 36 миллионов меньше по сравнению с предыдущим месяцем.РИА Новости01:30
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