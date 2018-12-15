Проект резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН Россия. Об этом рассказал официальный представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД

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