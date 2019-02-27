Политика

Россия внесла проект резолюции по Венесуэле в СБ ООНРЕН ТВ вчера в 16:23

Россия в противовес американской резолюции внесла в Совет Безопасности ООН свой проект документа по Венесуэле. Как сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, на данный момент документ уже распространен среди членов Совбеза.
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США планируют провести в Совбезе ООН голосование по резолюции о Венесуэле

Росбалтвчера в 19:14

Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по Венесуэле

РБКвчера в 19:03

Источник: голосование по проекту резолюции РФ по Венесуэле запланировано на четверг

ТАССвчера в 16:46

Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

Газета.Ruвчера в 16:30

Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по Венесуэле

РИА Новостивчера в 16:10

Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

RT на русскомвчера в 16:22

РФ распространила проект резолюции СБ ООН касательно Венесуэлы

Российская газетавчера в 18:35
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Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на границе Индии

Обновлено в 01:00
Политика

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

Обновлено в 01:48
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Экономика

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Политика

Поведение Петра Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 21:27
Путешествия

Из-за курортного сбора в регионах пересчитали число туристов

На алтайском курорте Белокуриха с каждого туриста стали взимать дополнительно 30 руб. в сутки, в ставропольских здравницах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске — 50 руб. На восьми курортах Краснодарского края эксперимент стартовал 16 июля 2018 года — по окончании чемпионата мира по футболу, игры которого проходили в том числе и в Сочи.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше за хищения

Бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев задержан сотрудниками полиции в Польше.
Обновлено в 02:04
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Конгрессмены США представили законопроект о раскрытии активов Путина

Два депутата палаты представителей конгресса США – Вальдес Демингс (от демократической партии) и Элиза Стефаник (от республиканской) представили законопроект «О транспарентности в отношении [президента России] Владимира Путина».
Обновлено в 01:01
Политика

Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Обновлено 22 февраля в 19:02
Политика

Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:16
Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Украина отказалась участвовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" из-за чрезмерной политизации процесса национального отбора представителя от страны.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ

Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

Два эсминца типа «Лидер» построят в России к концу 2020-х годов

В России к концу 2020-х годов построят два эсминца проекта 23560 типа "Лидер" с атомной энергетической установкой.
Обновлено в 01:40
Единоборства

Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Причиной взрыва поезда в Египте стала драка между машинистами

Обновлено в 02:19
Общество

Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Задержан бывший главный инженер «Адмиралтейских верфей»

Полиция задержала бывшего главного инженера ОА "Адмиралтейские верфи" Владимира Байкова.
Обновлено в 02:19
Политика

Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие

США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

Обновлено 26 февраля в 17:41
Политика

Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле

Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено вчера в 11:15
Политика

В Горловке обстрелами ВСУ повреждены три дома и газопровод

Обновлено в 00:52
Происшествия

В США экстренно сел самолет из-за проблем с дыханием у пассажиров

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку после того, как 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне и затруднение дыхания.
Обновлено в 01:10
Хоккей

Кучеров вышел на второе место по очкам за «Тампу» в одном сезоне

Обновлено вчера в 21:42
Спорт

В Казахстане ждут доказательств использования допинга их лыжником

Если выяснится, что он действительно принимал допинг, то федерация выступит с заявлением. У нас нулевая терпимость к применению допинга.
Обновлено в 01:20
Общество

«Росконтроль» внес в черный список сметану двух российских марок

Специалисты проверили сметану марок «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Бежин луг», «Брест-Литовск», «Киржачский молочный завод», «Ростагроэкспорт» и «Благода», стоимость которой варьируется от 190 до 250 рублей за 1 кг.
Обновлено в 01:31
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