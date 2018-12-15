Россия внесла в пятницу, 14 декабря, на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

Россия внесла в ГА ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД

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Армия и оружие Армия и оружие Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД

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