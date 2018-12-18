Экономика
Россия увеличила объем вложений в гособлигации США до 14,629 миллиарда долларов в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Lenta.ru08:16
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Энергетика
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо
Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.
Обновлено в 12:11
Финансы
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Экономика
Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро
Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:48
Энергетика
Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа
"Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии.
Обновлено в 01:54
Финансы
Прибыль российских банков в 2018 году выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года составила 1 трлн 279 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 09:17
Экономика
Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублей
Средний размер взятки в России за девять месяцев этого года составляет около 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 05:01
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Во вторник, 18 декабря, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 02:14
Экономика
Credit Suisse посоветовал клиентам выводить активы из Великобритании
Credit Suisse посоветовал богатым клиентам подумать о выводе активов из Великобритании из-за неопределенности с Brexit, утверждают знакомые с ситуацией люди.
Обновлено в 07:20
Экономика
В России начнут обучать предпенсионеров
В России начнут обучать предпенсионеров. Соответствующую программу дополнительного образования на ближайшие пять лет разрабатывает Минтруд.
Обновлено в 12:00
Экономика
Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог
Регионам выделено около 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.
Обновлено в 00:30
Экономика
Жилищное строительство завалило нацпроект
В 2017 году объем ввода жилья составил 79,2 млн кв. м. По паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году ежегодный объем ввода жилья в России должен достичь 120 млн кв. м, жилищные условия ежегодно должны улучшать не менее 5 млн российских семей.
Обновлено в 06:51
Экономика
Японский консорциум приобрел долю в аэропорту Хабаровска
Обновлено в 04:40
Экономика
«Дочка» ЦБ отказалась перестраховывать космические запуски
Созданная в 2017 году для перестрахования санкционных рисков РНПК, на 100% принадлежащая ЦБ, с ноября приостановила перестрахование всех космических запусков в России, об этом журналистам рассказала зампред РНПК Наталья Карпова.
Обновлено в 08:29
Экономика
Дума установила максимальный процент по потребительским кредитам
Регламентируется и процентная ставка по кредитам: после вступления закона в силу она не сможет превысить 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года – 1%.
Обновлено в 06:33