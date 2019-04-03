Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдатаКоммерсантъ 05:42

Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Политика Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.

Экономика Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы «Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.

Шоу-бизнес Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.

Политика Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.

Транспорт В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Происшествия Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.

Политика Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.

Экономика Счетная палата проверит выполнение нацпроектов СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте предпочитает откровенные наряды: фотоотчет с краснодарского концерта певицы Сама Орбакайте не стала размещать фото с концерта в Краснодаре на своей странице в Instagram, но за нее это сделали многочисленные кубанские поклонники певицы.

Экономика Глава Татарстана призвал предприятия республики к цифровизации Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия республики сильнее вовлекаться в процессы цифровизации, чтобы не оказаться на периферии как новых, так и традиционных рынков.

Авто АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.

Политика Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса» Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.

Происшествия Продлен арест полковнику Захарченко Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.

Политика Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

Происшествия К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.

Общество Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Футбол Семин верит в возвращение Кокорина и Мамаева в футбол Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно решения суда продлить срок ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбек "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".

Политика Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Здоровье Каждый пятый человек на Земле умирает из-за неправильного питания Исследователи отметили, что в 2017 году из-за проблем, связанных с неправильным питанием, умерли 11 миллионов человек.

Хоккей «Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ "Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Происшествия В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Космос Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.