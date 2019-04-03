Армия и оружие

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдатаКоммерсантъ 05:42

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Читать в источнике
Владимир Путин
Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.
— Владимир ПутинТК Звезда 06:02

Подробнее о событии

Россия передала Израилю останки пропавшего в 1982 году сержанта Баумеля

РБК07:22

Нетаньяху приедет на похороны солдата, останки которого помогла вернуть Россия

ТАСС08:56

Нетаньяху приедет на похороны солдата, в поисках останков которого помогла РФ

Инфорос08:41

В Израиль возвращено тело солдата Армии обороны страны, пропавшего без вести 37 лет назад

Эхо Москвы08:01

Нетаньяху посетит похороны сержанта Баумеля

РИА Новости08:15

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Известия06:55

Минобороны подтвердило передачу Израилю тела пропавшего без вести в 1982 году военного

Взгляд.ру07:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус

Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Политика

Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
Обновлено в 08:53
Транспорт

В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны

Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Политика

Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено 02 апреля в 06:16
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте предпочитает откровенные наряды: фотоотчет с краснодарского концерта певицы

Сама Орбакайте не стала размещать фото с концерта в Краснодаре на своей странице в Instagram, но за нее это сделали многочисленные кубанские поклонники певицы.
Обновлено в 09:03
Экономика

Глава Татарстана призвал предприятия республики к цифровизации

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия республики сильнее вовлекаться в процессы цифровизации, чтобы не оказаться на периферии как новых, так и традиционных рынков.
Обновлено в 10:17
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Политика

Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Продлен арест полковнику Захарченко

Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Политика

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Происшествия

К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками

В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено вчера в 02:57
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Футбол

Семин верит в возвращение Кокорина и Мамаева в футбол

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно решения суда продлить срок ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбек "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Политика

Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Обновлено в 05:08
Политика

Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна

Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Здоровье

Каждый пятый человек на Земле умирает из-за неправильного питания

Исследователи отметили, что в 2017 году из-за проблем, связанных с неправильным питанием, умерли 11 миллионов человек.
Обновлено в 09:31
Хоккей

«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ

"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания

Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит

Обновлено в 10:20
Политика

Порошенко пойдет на дебаты с Зеленским

Обновлено вчера в 22:41
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное