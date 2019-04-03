Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдатаКоммерсантъ 05:42
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
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Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.
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Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус
Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Политика
Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому
Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
Обновлено в 08:53
Транспорт
В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны
Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено 02 апреля в 06:16
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте предпочитает откровенные наряды: фотоотчет с краснодарского концерта певицы
Сама Орбакайте не стала размещать фото с концерта в Краснодаре на своей странице в Instagram, но за нее это сделали многочисленные кубанские поклонники певицы.
Обновлено в 09:03
Экономика
Глава Татарстана призвал предприятия республики к цифровизации
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия республики сильнее вовлекаться в процессы цифровизации, чтобы не оказаться на периферии как новых, так и традиционных рынков.
Обновлено в 10:17
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Политика
Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Продлен арест полковнику Захарченко
Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено вчера в 02:57
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Футбол
Семин верит в возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно решения суда продлить срок ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбек "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Политика
Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна
Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Каждый пятый человек на Земле умирает из-за неправильного питания
Исследователи отметили, что в 2017 году из-за проблем, связанных с неправильным питанием, умерли 11 миллионов человек.
Обновлено в 09:31
Хоккей
«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ
"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания
Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит
Обновлено в 10:20
Политика
Порошенко пойдет на дебаты с Зеленским
Обновлено вчера в 22:41
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09