Армия и оружие

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдатаКоммерсантъ 05:42

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Читать в источнике
Владимир Путин
Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.
— Владимир ПутинТК Звезда 06:02

Подробнее о событии

Россия передала Израилю останки пропавшего в 1982 году сержанта Баумеля

РБК07:22

Нетаньяху посетит похороны сержанта Баумеля

РИА Новости08:15

Минобороны подтвердило передачу Израилю тела пропавшего без вести в 1982 году военного

Взгляд.ру07:18

В Израиль возвращено тело солдата Армии обороны страны, пропавшего без вести 37 лет назад

Эхо Москвы08:01

Россия передала Израилю останки военного, пропавшего без вести в 1982 году в Ливане

ТАСС06:46

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Известия06:55

Нетаньяху приедет на похороны солдата, в поисках останков которого помогла РФ

Инфорос08:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Общество

Представитель РПЦ назвал причину превращения мальчиков в девочек

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал малодетность «бичом, который мальчиков превращает в девочек».
Обновлено в 06:50
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Авто

Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

ЛНР: Запад помогает Украине составить карты минных полей

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий прокомментировал ситуацию.
Обновлено в 07:40
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

Обновлено в 07:45
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Дебаты на стадионе Вечером 31 марта действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов необходимо провести дебаты.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

В МИД РФ оценили планы НАТО о создании базы в Восточной Европе

В ведомстве заявили, что планы альянса идут в разрез с обязательствами перед Россией Российский МИД дал оценку планам НАТО о создании новой крупной военной базы в Восточной Европе, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:39
Наука

Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов

Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено вчера в 04:26
Футбол

Юрию Семину нравится, как ругается матом Сергей Шнуров

Наставник "железнодорожников" признался, что любит группу "Лениград", лидером которой является Сергей Шнуров.
Обновлено в 08:41
Политика

В РФ разработают программу по увековечению памяти защитников Отечества

В ближайшее время в России начнётся разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве

Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Экономика

Эксперты рассказали о рынке готового бизнеса в России

Общий объем предложений по продаже готового бизнеса в России в I квартале 2019 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 07:41
Экономика

Акции «Группы Черкизово» обвалились ниже цены планируемого re-IPO

Акции ПАО "Группа Черкизово" утром в четверг откатились в отсутствие новостей ниже цены планируемого через неделю re-IPO на Московской бирже.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Москве прорвало аквариум в «Океании»

В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Футбол

Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»

Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Илью Резника с 81-ым днем рождения

Алла Пугачева поздравила Илью Резника с днем рождения на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Ливерпуль» за год выплатил агентам £43,8 млн. Больше всех в АПЛ

Больше всех на выплаты агентам потратил «Ливерпуль» — £43,8 млн.
Обновлено в 07:47
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания

Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное