Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдатаКоммерсантъ 05:42
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
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Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.
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