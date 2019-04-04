Политика
Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдатаГазета.Ru 12:55
Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
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Как вы знаете, наши военные с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Мы очень рады, что и на родине могут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники имели возможность принести цветы на его могилу.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
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В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
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В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Армия и оружие
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Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
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В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем
Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
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ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»
Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07
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Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Общество
Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники
СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
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Обновлено в 10:25
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
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Обновлено в 08:13
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
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Авто
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В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Финансы
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Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
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Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
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Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05