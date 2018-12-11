Энергетика
Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки
Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в суткиКоммерсантъ01:39
В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с.
Коммерсантъ01:39
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График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС01:08
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Новак заявил о поддержке сделки ОПЕК+ со стороны Путина
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