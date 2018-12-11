Энергетика
Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки
Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в суткиСуть событий02:57
Россия в рамках сделки согласилась снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
Суть событий02:57
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Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 01:13
с чего всё началось
График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС01:08
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Новак заявил о поддержке сделки ОПЕК+ со стороны Путина
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