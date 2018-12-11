Энергетика
Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки
Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в суткиСуть событий02:57
Россия в рамках сделки согласилась снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
Суть событий02:57
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Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 01:13
с чего всё началось
График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС01:08
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Новак заявил о поддержке сделки ОПЕК+ со стороны Путина
Энергетика и промышленность Россиивчера в 00:40
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Энергетика
Средняя цена импортного газа для Украины достигла почти $340
«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21, за 1 тысячу кубометров», — указывается в сообщении.
Обновлено в 14:55
Энергетика
Производство нефтепродуктов в Казахстане выросло на 9,3%
«Объем производства авиатоплива, дизельного топлива, мазута и бензина составил 10,6 млн тонн, показав рост на 9,3% к аналогичному периоду 2017 года и на 3,9% к плану на 11 месяцев 2018 года», — отметил он.
Обновлено в 15:00
Энергетика
Казахстан планирует ввести запрет на вывоз дизельного топлива
Казахстан рассчитывает в декабре ввести запрет на вывоз дизельного топлива на шесть месяцев.
Обновлено в 13:43
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено в 13:36
Энергетика
Пошлину на вывоз топлива для геологоразведочных судов могут отменить
Топливо для морских судов, которые занимаются геологической разведкой, добычей углеводородного сырья, а также поисково-спасательными работами, освободят от уплаты экспортной пошлины.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»
В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.
Обновлено в 07:55
Энергетика
На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено в 05:24
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика
Рост цен на бензин и дизель зафиксировали в Москве в ноябре
В ноябре 2017 года средняя цена за литр дизеля в столице составляла 39,07 рубля (рост в 2018 году – 6,69 рубля), цена за литр А-92 – 37,8 рубля (рост – 4,51 рубля), А-95 и выше – 41,08 рубля (рост – 4,96 рубля).
Обновлено в 11:23
Энергетика
Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ
Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 08:43
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 11:19
Энергетика
Эксперты обсудят состояние нефтяной промышленности стран СНГ
Нефтяная и газовая промышленность играют ключевую роль в экономике Российской Федерации и стран СНГ.
Обновлено в 06:25
Энергетика
Киев планирует каждый год повышать тарифы ЖКХ для населения Украины на 10–20%
Украинские власти ожидают существенного увеличения стоимости газа, горячей воды и электроэнергии для населения в ближайшие годы.
Обновлено в 13:56