График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Россия в рамках сделки согласилась снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки

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