Энергетика

Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки
Суть событий
02:57

Россия в рамках сделки согласилась снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
Суть событий02:57
с чего всё началось

Россия снизит добычу нефти в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки в рамках ОПЕК+

График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС01:08

Подробнее о событии

Россия начнет постепенно снижать добычу нефти с января

Телеканал 360°05:13

Россия снизит добычу нефти с января

Lenta.ru03:00

Минэнерго до конца года обсудит с нефтяными компаниями вопрос о снижении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Эхо Москвы02:32

Россия снизит добычу нефти в январе минимум на 50 000 баррелей в сутки

Ведомости02:03

Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки

Коммерсантъ01:39

Россия снизит добычу нефти в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки в рамках ОПЕК+

ТАСС01:08

Новак заявил о поддержке сделки ОПЕК+ со стороны Путина

Энергетика и промышленность Россиивчера в 00:40
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Энергетика

Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»

В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.
Обновлено в 05:48
Энергетика

На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло

Стоит напомнить, что с 1 ноября на Украине повысили цены на газ для населения на 23,5%. Тариф увеличился до 8 550 гривен (20 563 рублей) за тысячу кубометров.
Обновлено в 05:55
Энергетика

В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе

В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено в 05:11
Энергетика

Конкуренция заставляет «Газпром» наращивать долги

Из-за проблем с финансами компания вынуждена обращаться за помощью к западным инвесторам, наращивая тем самым долги, по которым не совсем понятно как будет рассчитываться в будущем, продолжил эксперт.
Обновлено в 05:32
Энергетика

В ЛНР промышленное производство выросло в 3,4 раза

В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 10 месяцев 2018 года реализовали в 3,4 раза больше продукции перерабатывающей промышленности, чем за аналогичный период 2017 года, заявили в министерстве промышленности и торговли республики, сообщает 10 декабря «Луганский информационный центр».
Обновлено в 01:54
Энергетика

Бензин в России продолжает дешеветь

Как подсчитали в агентстве "Прайм", за прошлую рабочую неделю оптовые цены на товарный бензин в России продолжили демонстрировать снижение.
Обновлено в 04:19
Энергетика

Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок

Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика

Программу «газ в обмен на электроэнергию» расширяют Ереван и Тегеран

Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн кубометров газа в сутки.
Обновлено вчера в 03:19
Энергетика

Ливия закрыла самое крупное месторождение нефти в Северной Африке

Добыча на нефтяном месторождении Эль-Шарара — самом крупным в Северной Африке, была приостановлена после того, как сотрудники Национальной нефтяной корпорации (NOC) выключили насосы, которые закачивают резервуары, сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.
Обновлено вчера в 17:26
Энергетика

Доходы от экспорта нефти в России выросли на 38,6%

Экспорт чистого природного газа стал больше на 7%. Доходы бюджета Российской Федерации от экспорта СПГ с января по октябрь выросли на 83,3%, а доходы от экспорта природного газа — на 30,9%, превысив 39 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика

По нефтяным ценам нанесен новый сокрушительный удар

Агентство Reuters изучило прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco и выяснило, что в январе саудовское черное золото подешевеет для азиатских клиентов на 1-2 доллара.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика

«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан

«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено вчера в 17:11
Энергетика

На Антипинском НПЗ началось строительство узла осушки СУГ

Обновлено вчера в 07:29
Энергетика

«Распадская» в ноябре выдала на-гора 806 тыс. т угля

"Распадская" в ноябре выдала на-гора 806 тыс. т угля при плане в 684 тыс. т. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:54
Энергетика

Это проигрыш: эксперт констатировал провал попыток Украины «срубить денег» с «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже

"Нафтогаз Украины" не смог добиться удовлетворения претензий к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже и, де-факто, потерпел поражение.
Обновлено в 04:27
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