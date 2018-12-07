Энергетика
Россия в рамках соглашения ОПЕК+ сократит суточную добычу нефти
Россия в рамках соглашения ОПЕК+ сократит суточную добычу нефтиРадио Маяквчера в 23:40
Россия в рамках соглашения ОПЕК+ сократит суточную добычу нефти на 228 тыс. баррелей к уровню октября 2018 года, принятого за базовый.
Радио Маяквчера в 23:40
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Энергетика
Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+
Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти лишь временно стабилизирует рынок, но при этом ограничит развитие частных компаний и экономический рост России.
Обновлено в 08:59
Энергетика
Автомобильное топливо подорожает с 9 декабря на АЗС в Белоруссии
Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 9 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено в 11:18
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Энергетика
Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве
Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика
Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez
Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.
Обновлено вчера в 08:47
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти за год выросли на 40%
Экспорт природного газа за десять месяцев принес России на 31% больше денег, чем за аналогичный период в 2017 году — $40 млрд.
Обновлено вчера в 11:16
Энергетика
Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть
Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика
«Газпром» может построить СПГ-терминал в Мурманской области
Обновлено в 08:00
Энергетика
Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»
Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика
Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году
Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.
Обновлено вчера в 10:41
Энергетика
В США в 2 раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp
Месторождение сланцевой нефти Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 г. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд барре нефти, 0,4 трлн м 3 природного газа и 1,6 млрд барр газового конденсата.
Обновлено вчера в 04:57
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика
Украина увеличила импорт угля, основным поставщиком остается Россия
Украина за январь—ноябрь 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика
Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии
На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено вчера в 10:57
Энергетика
Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд
Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.
Обновлено вчера в 08:11