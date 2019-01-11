Энергетика

Россия в рамках ОПЕК+ сокращает добычу нефти
Экономика сегодня
12:36

Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По словам Новака, текущий уровень сокращения, по предварительным подсчетам, составляет чуть более 30 тысяч баррелей в сутки от уровня октября прошлого года.
Экономика сегодня12:36

Подробнее о событии

Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+

Коммерсантъ14:19

СМИ: Россия в новом году сократила добычу нефти

Фонтанка.Ру06:14

РФ снизила добычу в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки

ТАСС11:54

Россия приступила к снижению добычи нефти

Газета.Ru11:47

Проведение мониторингового комитета ОПЕК+ пока не обсуждалось, заявил Новак

РИА Новости12:12

Россия начала снижать добычу нефти в январе

Ведомости12:03

Среднесуточная добыча нефти в России составила 1,5 миллиона тонн

Телеканал 360°04:33
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Армия и оружие

Сирия сбила восемь израильских ракет

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Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе.
Обновлено в 12:06
Автоспорт

Экипаж Николаева выиграл пятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева победил на пятом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:40
Происшествия

В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Обновлено в 07:39
Космос

Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Космос

Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета

В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

США решили отправить военные корабли в Арктику

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Культура

Американская Netflix купила российский сериал за рекордную сумму

Как отмечает издание, это крупнейшая сумма по выкупу прав иностранной компанией для отечественных сериалов.
Обновлено в 09:52
Спорт

Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками

Норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен (Sondre Guttormsen) смог открыть три сосуда для допинг-тестов.
Обновлено в 17:55
Кино

Кинокритики назвали фильм «Война Анны» лучшим

Фильм «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко был признан лучшим российским фильмом 2018 года по версии российских кинокритиков.
Обновлено в 17:10
Гаджеты

Apple представит три новые модели iPhone в 2019 году

Американская корпорация Apple в 2019 году планирует презентовать три новые модели iPhone, среди которых будет бюджетная версия смартфона iPhone XR, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Спорт

Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира, выиграв спринт

Обновлено в 11:43
Происшествия

Полпредам ДНР досталось от суда

Обновлено в 17:30
Происшествия

Заснеженная крыша торгового павильона рухнула на людей в Харькове

Аналогичное происшествие сегодня было зафиксировано в ДНР: в Авдеевке рухнула крыша торгового павильона, не выдержав массы снежного покрова.
Обновлено в 16:23
Общество

На птицефабрике объяснили появление в России упаковок с девятью яйцами

Обновлено в 04:52
Энергетика

Новак предупредил о дальнейшем повышении цен на бензин

В 2019 году цены на бензин будут расти в пределах инфляции, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Обновлено в 14:09
Наука

Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью

Обновлено в 01:42
Музыка

Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:28
Политика

Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено в 13:10
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Компания Apple может заняться производством одежды

Обновлено в 13:26
Политика

Белорусов начали готовить к защите независимости

В течение ближайших двух лет независимость Белоруссии будет опробована «на зуб».
Обновлено в 10:16
Спорт

Мосгорсуд снова признал бобслеиста Зубкова олимпийским чемпионом

21 ноября 2018 года Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в России решения Спортивного арбитражного суда (CAS), восстановив спортсмена в статусе олимпийского чемпиона в РФ.
Обновлено в 10:04
Политика

Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".
Обновлено в 12:17
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В России могут запретить пластиковые окна

Обновлено в 08:59
Баскетбол

ЦСКА уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

Баскетболисты столичного ЦСКА уступили соперникам из тель-авивского "Маккаби" в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:31
Общество

В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам

По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
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