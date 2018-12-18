Россия второй месяц подряд продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации США — в октябре 2018 года сумма российских вложений выросла на $210 млн, до $14,629 млрд, следует из данных американского Минфина.

Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн

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