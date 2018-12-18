Финансы
Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млн
Россия в октябре увеличила вложения в гособлигации США на $210 млнКоммерсантъ00:25
Россия второй месяц подряд продолжает увеличивать инвестиции в гособлигации США — в октябре 2018 года сумма российских вложений выросла на $210 млн, до $14,629 млрд, следует из данных американского Минфина.
Коммерсантъ00:25
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Финансы
Орешкин оценил влияние повышения ставки ЦБ на ВВП в 2019 году
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в ведомстве не ожидают более сильного замедления роста ВВП страны в 2019 году в связи с повышением ключевой ставки до 7,75%.
Обновлено в 00:44
Финансы
Россияне вдвое увеличили объем перевода средств с карты на карту
Рост числа безналичных переводов связан с удобством этого способа для пополнения кредитных карт, перевода средств из банка в банк, переводов родственникам, друзьям и коллегам по работе.
Обновлено вчера в 17:07
Финансы
Омская область получит еще 1,4 млрд из федерального бюджета
Омская область получит еще 1,4 млрд рублей в качества дотации на сбаланированность, сообщила пресс-служба облправительства.
Обновлено в 00:26
Финансы
Дональд Трамп призывает ФРС не повышать ставки в эту среду
В среду Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (FOMC) проведет заседание по монетарной политике, на котором, как ожидается, повысит ставку по федеральным фондам на 0.25%.
Обновлено вчера в 11:58
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением
Индекс МосБиржи сократился на 0,18% и составил 2361,43 пункта.
Обновлено вчера в 02:20
Финансы
Правительство РФ хочет ужесточить правила привлечения займов регионами
По действующим правилам расходы на обслуживание не должны превышать 15% от общего объема бюджетных расходов региона, чиновники же хотят снизить планку до 10%.
Обновлено вчера в 09:15
Финансы
МВФ обсудит новый кредит для Украины
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сообщила о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении нового кредита после 10 декабря еще 29 ноября по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Украина направит почти треть бюджета на 2019 год на погашение госдолга
В Минфине Украины заявили, что правительство смотрит на ситуацию со спокойствием Почти треть украинского бюджета на 2019 года будет потрачено на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:33
Финансы
Банк России открыл монетную площадку в Омске
Первая монетная площадка была открыта 15 ноября в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы
Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»
Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено вчера в 11:51
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 декабря в размере 66,6208 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 66,6208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,71 коп.
Обновлено вчера в 05:23
Финансы
Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке
ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено вчера в 11:48
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено вчера в 01:40
Финансы
Нацбанк Украины ожидает прибыль банковского сектора в 2018 г после 4 лет убытков
Банковский сектор на Украине получил 531,6 миллиона долларов прибыли по результатам работы десяти месяцев 2018 года, ожидается прибыль и по итогам всего года, сообщается на сайте Национального банка (ЦБ) Украины.
Обновлено вчера в 09:36