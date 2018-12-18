Финансы
Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries
Россия в октябре увеличила объем вложений в US TreasuriesИнтерфакс16:26
Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее. В сентября был зафиксирован первый прирост с мая 2018 года, когда показатель повысился всего на $5 млн.
Интерфакс16:26
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Финансы
Dow Jones обвалился четвертый раз за месяц
Промышленный индекс Dow Jones упал на 500 пунктов, что стало его четвертым крупным снижением за последний месяц.
Обновлено в 16:57
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов
Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.
Обновлено в 02:27
Финансы
Россияне вдвое увеличили объем перевода средств с карты на карту
Рост числа безналичных переводов связан с удобством этого способа для пополнения кредитных карт, перевода средств из банка в банк, переводов родственникам, друзьям и коллегам по работе.
Обновлено в 17:07
Финансы
Минэкономразвития: валютные закупки ЦБ не приведут к ослаблению рубля
Возобновление регулярных покупок валюты Центральным банком Российской Федерации не приведет к понижению курса рубля, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин 17 декабря, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Финансы
МВФ во вторник рассмотрит выделение нового кредита Украине $3,9 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) во вторник примет решение о выделении Украине дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев, следует из повестки дня, которая размещена на сайте МВФ.
Обновлено в 17:44
Финансы
Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром
Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.
Обновлено в 11:32
Финансы
МТС Банк повысил ставки по вкладам в рублях
Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Обновлено в 05:01
Финансы
Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке
ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено в 11:48
Финансы
Индийские индексы начали неделю с повышения
В понедельник, 17 декабря, ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали повышение, продолжив положительную тенденцию, заданную на прошлой неделе.
Обновлено в 05:41
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы
Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах
Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы
Рост портфеля кредитов «Сбербанка» обеспечит повышение прибыли на 10%
В целом, "Сбербанк" ждет роста прибыли на 10% в 2018 году, что обеспечит рост портфеля кредитов, в основном физических лиц.
Обновлено в 02:30
Финансы
В Екатеринбурге открылся филиал банка «Солидарность»
В Екатеринбурге открылся филиал самарского банка «Солидарность». Отделение расположено на ул. Красноармейская, д. 41.
Обновлено в 03:23
Финансы
«Банковский сектор берет курс на упрощение»
Уверен, в 2019 году однозначно будет продолжен курс на упрощение, исключение вопроса «избыточного выбора» для клиента.
Обновлено в 16:13