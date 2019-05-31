Энергетика
Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте 2019 года на 10,9%, следует из данных Росстата.
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Санкции США ударили по добыче нефти ОПЕК, несмотря на увеличение производства С.Аравией -- исследование
Financial One31 мая в 05:42
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
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