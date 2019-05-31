Энергетика

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03

Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте 2019 года на 10,9%, следует из данных Росстата.
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Экспорт нефти из России в январе-марте вырос на 6,8% - Росстат

Финмаркет31 мая в 09:00

РФ обошла Саудовскую Аравию по среднесуточной нефтедобыче в марте

News.ru31 мая в 09:45

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

ТАСС31 мая в 09:10

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%

Rambler News Service31 мая в 09:03

Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте

Телеканал 360°31 мая в 12:07

Санкции США ударили по добыче нефти ОПЕК, несмотря на увеличение производства С.Аравией -- исследование

Financial One31 мая в 05:42
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 4

Обновлено вчера в 06:11
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Здоровье

Ученые назвали три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Специалисты организации Skin Cancer Foundation из США заявили, что недостаточно избегать солнечных лучей и сокращать время пребывания под солнцем, чтобы максимально защитить себя от рака кожи.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Футбол

«Крылья Советов» остались в премьер-лиге

Первая встреча между командами в Нижнем Новгороде завершилась гостевой победой самарцев со счетом 3:1, поэтому в ответном матче им требовалось не проиграть с разницей в два мяча.
Обновлено в 12:04
Гаджеты

В Китае сокращают производство смартфонов Huawei

Базирующийся на территории Китая завод Foxconn сокращает производство смартфонов под брендом Huawei.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Политика

В Харькове повалили бюст маршала Жукова

В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье

Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Спорт

Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам в Чебоксарах

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович проехался на своём Lexus по пешеходным тротуарам в Чебоксарах.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео

На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Курбан Омаров пришел на свадьбу в спортивных штанах и кроссовках

Особенно подписчиков возмутил низ его «лука», где красовались спортивные штаны и обычные кроссовки.
Обновлено в 11:22
Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

Обновлено в 07:13
Авто

Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.
Обновлено в 07:25
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Футбол

Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину

Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено вчера в 04:51
Шоу-бизнес

Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант

Обновлено в 09:58
Происшествия

Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в Муроме

Обновлено в 06:28
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