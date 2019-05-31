Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03

Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте 2019 года на 10,9%, следует из данных Росстата.

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%

Общество Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.

Музыка Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

Наука Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.

Политика Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных В Орловской области после разгоревшегося в колонии скандала с банкетом заключенных будет уволен начальник исправительного учреждения.

Происшествия Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии Один человек погиб, шестеро попали в больницу в результате столкновения двух легковых машин в Башкирии.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15 В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.

Происшествия Полиция Голландии раздала духи с ароматом экстази Библиотека ароматов духов расширилась. Среди граждан Нидерландов распространяются флакончики с духами с запахом экстази.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Здоровье Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Армия и оружие National Interest назвал российского конкурента F-35 Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.

Шоу-бизнес Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.

Религия Легойда рассказал, как должен жить православный священник Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Происшествия На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.