Энергетика

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03

Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте 2019 года на 10,9%, следует из данных Росстата.
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Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте

Телеканал 360°31 мая в 12:07

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%

Rambler News Service31 мая в 09:03

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

ТАСС31 мая в 09:10

РФ обошла Саудовскую Аравию по среднесуточной нефтедобыче в марте

News.ru31 мая в 09:45

Санкции США ударили по добыче нефти ОПЕК, несмотря на увеличение производства С.Аравией -- исследование

Financial One31 мая в 05:42
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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Происшествия

Полиция Голландии раздала духи с ароматом экстази

Библиотека ароматов духов расширилась. Среди граждан Нидерландов распространяются флакончики с духами с запахом экстази.
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Армия и оружие

National Interest назвал российского конкурента F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений

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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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