Энергетика

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03

Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте 2019 года на 10,9%, следует из данных Росстата.
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Санкции США ударили по добыче нефти ОПЕК, несмотря на увеличение производства С.Аравией -- исследование

Financial One31 мая в 05:42

РФ обошла Саудовскую Аравию по среднесуточной нефтедобыче в марте

News.ru31 мая в 09:45

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

ТАСС31 мая в 09:10

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%

Rambler News Service31 мая в 09:03

Россия объявляет США нефтяную войну?

Гражданские силы.ру31 мая в 09:43

Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте

Телеканал 360°31 мая в 12:07
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Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Укусы клещей могут принести пользу организму

Обновлено вчера в 04:39
Общество

Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Обновлено в 18:34
Общество

В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года», — отметил Абрамов.
Обновлено в 20:09
Экономика

В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс

На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено в 10:17
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика

Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава временно приостановила работу своего посольства в Венесуэле в связи с тем, что срок действия виз канадских дипломатов истекает в конце июня.
Обновлено в 18:34
Общество

Новый магазин «КанцПарк», открывшийся в Южно-Сахалинске, предлагает выиграть iPhone X

Обновлено в 19:45
Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами

Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 13:59
Происшествия

Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Спорт

В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020

Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.
Обновлено в 08:00
Футбол

«Зенит» снова попытается приобрести Акунью

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье.
Обновлено в 16:28
Экономика

Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли

Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео

Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
Обновлено в 09:38
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Гаджеты

В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7

Обновлено в 10:59
Политика

США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Здоровье

Жена приняла остановку сердца у мужа за храп

Обновлено в 19:31
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
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Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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