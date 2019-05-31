Энергетика
Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте 2019 года на 10,9%, следует из данных Росстата.
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Санкции США ударили по добыче нефти ОПЕК, несмотря на увеличение производства С.Аравией -- исследование
Financial One31 мая в 05:42
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
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Здоровье
Укусы клещей могут принести пользу организму
Обновлено вчера в 04:39
Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Общество
В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов
«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года», — отметил Абрамов.
Обновлено в 20:09
Экономика
В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс
На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено в 10:17
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика
Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле
Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава временно приостановила работу своего посольства в Венесуэле в связи с тем, что срок действия виз канадских дипломатов истекает в конце июня.
Обновлено в 18:34
Общество
Новый магазин «КанцПарк», открывшийся в Южно-Сахалинске, предлагает выиграть iPhone X
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Спорт
В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020
Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести Акунью
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье.
Обновлено в 16:28
Экономика
Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли
Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни
Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео
Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
Обновлено в 09:38
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Гаджеты
В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Обновлено в 10:59
Политика
США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Жена приняла остановку сердца у мужа за храп
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19