Энергетика
Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в марте 2019 года на 10,9%, следует из данных Росстата.
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Санкции США ударили по добыче нефти ОПЕК, несмотря на увеличение производства С.Аравией -- исследование
Financial One31 мая в 05:42
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«Голден Стэйт» сравнял счёт в финальной серии с «Торонто»
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Общество
Губернатора Иркутской области выписали из больницы
Губернатор иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписался из больницы и вернулся к работе, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
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США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
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Общество
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С 1 июня 2019 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг.
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Происшествия
Пытавшийся разнять драку спецназовец погиб от ножевого ранения
По предварительным данным следствия, мужчина пытался разнять драку, в которой участвовали не менее десяти человек, и один из конфликтующих ударил его ножом, после чего скрылся, передает ТАСС.
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Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено 01 июня в 19:35
Происшествия
Не менее 14 человек погибли при взрыве заминированного авто в Сирии
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
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Армия и оружие
National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Трамп заявил, что понимает сомнения Помпео по «сделке века»
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сомнения госсекретаря Майка Помпео по ближневосточной "сделке века" понятны, но сам он считает свой план перспективным.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Глава Харькова Геннадий Кернес призвал не стесняться прямых переговоров между Россией и Украиной. Его слова передает агентство Mediaport.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
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Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
"Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов
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Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела
Обновлено вчера в 14:26
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«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
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Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Авто
Российская LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
США потребовали от Южной Кореи завершить установку батареи ПРО THAAD
Вслед за "настоятельными рекомендациями" Вашингтона примкнуть к санкциям против китайской компании Huawei, США стали требовать скорейшего завершения установки и ввода в действие в Корее американской батареи ПРО THAAD, которая сильно раздражает Пекин.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
Обновлено вчера в 12:32