Энергетика
Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03
По итогам марта добыча нефти в России (без учета газового конденсата) составила 10,858 млн баррелей в сутки, в то время как добыча нефти в Саудовской Аравии за аналогичный период составила 9,794 млн баррелей.
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Санкции США ударили по добыче нефти ОПЕК, несмотря на увеличение производства С.Аравией -- исследование
Financial One31 мая в 05:42
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
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С другой, всегда хочется, чтобы машина была чистой и сверкала Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт Дмитрий Попов рассказал в интервью iReactor, как часто и зачем нужно мыть машину в летний период.
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Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
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США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
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