Энергетика
Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03
По итогам марта добыча нефти в России (без учета газового конденсата) составила 10,858 млн баррелей в сутки, в то время как добыча нефти в Саудовской Аравии за аналогичный период составила 9,794 млн баррелей.
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Санкции США ударили по добыче нефти ОПЕК, несмотря на увеличение производства С.Аравией -- исследование
Financial One31 мая в 05:42
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:07, Ашберн
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