Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%Rambler News Service 31 мая в 09:03

По итогам марта добыча нефти в России (без учета газового конденсата) составила 10,858 млн баррелей в сутки, в то время как добыча нефти в Саудовской Аравии за аналогичный период составила 9,794 млн баррелей.

Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 11%

Происшествия Мужчина с топором напал на человека в администрации Южно-Сахалинска По предварительной информации, мужчина с топором напал на человека в администрации областного центра.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Энергетика ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топлива Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы Пайяхской группы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 млрд т топлива, заявил глава организации Игорь Шпуров в воскресенье, 2 июня.

Наука Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.

Происшествия Полиция Голландии раздала жителям духи с ароматом экстази В Голландии полиция выпустила духи с ароматом экстази и раздала жителям провинции Северный Брабант.

Технологии Роскачество оценило обучающие приложения для детей Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.

Политика Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".

Происшествия Вину экс-главы Раменского района в убийстве подтвердил полиграф Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова в убийстве председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

Общество Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.

Экономика Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес внесли серьезный вклад в развитие рынка.

Происшествия В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Общество Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

Армия и оружие Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Общество Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Политика WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Энергетика Нефть Brent упала до $61,22 за баррель Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $61,22 за баррель, что на $0,77 (1,24%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Общество Представители каких профессий могут потерять работу В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего.

Происшествия Круизный лайнер протаранил туристическое судно в Венеции В Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого находилось порядка 130 человек.

Авто Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом Эксперты дали рекомендации водителям относительно того, насколько часто нужно мыть автомобиль летом.

Армия и оружие 500-килограммовую бомбу сбросили в Курганской области На полигоне в Сафакулево летчики вчера сбросили 500-килограммовую бомбу. Испытания провели летчики Челябинска.