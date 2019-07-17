Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем. Как показывают данные Минфина США, на конец мая России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,024 млрд против $12,136 млрд месяцем ранее.

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн

Политика Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.

Энергетика Рынок нефти находится «под влиянием новостного фона» Нефтяной рынок вновь ощутил на себе манипуляции со стороны США и снизился почти на 3% на новости о том, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности переговоров с Ираном.

Политика Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Армия и оружие Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.

Происшествия Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

Политика Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы Еврокомиссии Президент России Владимир Путин направил бывшему министру обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.

Экономика Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.

Космос ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кино Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора» Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».

Политика 13 из 24 украинских моряков продлили арест Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.

Футбол БК «Зенит» подпишет контракт с чемпионом Европы Понкрашовым Чемпион Европы по баскетболу Антон Понкрашов подпишет контракт с петербургским "Зенитом".

Армия и оружие Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства «Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.

Происшествия В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Происшествия Полиция задержала друга Кудрина в Петербурге Экономическая полиция Санкт-Петербурга по итогам масштабных обысков задержала бизнесмена Рушана Насибуллина, предположительно, связанного с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Авто Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class Серийная версия Mercedes-Benz X-Class дебютировала в 2017 году и бренд надеялся занять лидирующую позицию на растущем рынке легких пикапов.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев стал сумасшедшим папашей ради нового шоу Дмитрий Шепелев стал сумасшедшим папашей ради нового шоу Ведущий признался, что старается уделять шестилетнему Платону максимум времени.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Наука Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.