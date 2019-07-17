Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млнИнтерфакс 01:55
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем. Как показывают данные Минфина США, на конец мая России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,024 млрд против $12,136 млрд месяцем ранее.
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Политика
Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 06:47
Энергетика
Рынок нефти находится «под влиянием новостного фона»
Нефтяной рынок вновь ощутил на себе манипуляции со стороны США и снизился почти на 3% на новости о том, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности переговоров с Ираном.
Обновлено в 05:50
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег
Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
Обновлено в 06:33
Политика
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы Еврокомиссии
Президент России Владимир Путин направил бывшему министру обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 07:44
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Космос
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».
Обновлено в 02:54
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Интернет
FaceApp состарил Текслера, Краснову и Ярушина
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
БК «Зенит» подпишет контракт с чемпионом Европы Понкрашовым
Чемпион Европы по баскетболу Антон Понкрашов подпишет контракт с петербургским "Зенитом".
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства
«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве
Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Полиция задержала друга Кудрина в Петербурге
Экономическая полиция Санкт-Петербурга по итогам масштабных обысков задержала бизнесмена Рушана Насибуллина, предположительно, связанного с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
Обновлено в 08:01
Авто
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Серийная версия Mercedes-Benz X-Class дебютировала в 2017 году и бренд надеялся занять лидирующую позицию на растущем рынке легких пикапов.
Обновлено вчера в 06:43
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев стал сумасшедшим папашей ради нового шоу
Дмитрий Шепелев стал сумасшедшим папашей ради нового шоу Ведущий признался, что старается уделять шестилетнему Платону максимум времени.
Обновлено в 08:07
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Авто
Renault увеличит присутствие на рынке электромобилей Китая
Обновлено в 06:11
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Обновлено в 05:50