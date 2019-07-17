Финансы

Россия продолжила сокращать вложения в госдолг СШАRambler News Service 05:56

Россия в мае 2019 года продолжила сокращать вложения в государственный долг США, следует из данных американского Минфина. За отчетный период показатель сократился на $112 млн — с $12,136 млрд до $12,024 млрд. В апреле вложения России в американский госдолг сократился с $13,716 млрд до $12,136 млрд.
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Россия не прекращает избавляться от американских госбумаг

Росбалт02:28

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Интерфакс01:55

Россия в мае сократила объем вложений в американские государственные бумаги

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Россия продолжила продажу госдолга США

РЕН ТВвчера в 19:51

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд

Life.ruвчера в 18:29

Россия в мае сократила вложения в американские госбумаги почти до $12 млрд

ТАССвчера в 17:06

Россия продолжает продавать госдолг США

ПРАЙМвчера в 17:04
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Этим летом на юг ползли серебристые облака, сияющие ночью

Ученые планируют использовать компьютерные модели для моделирования образования облаков в различных условиях, в надежде объяснить протяженность облаков на юг.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Власти Малайзии разочарованы расследованием крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад подверг критике расследование западных экспертов по делу о крушении пассажирского авиалайнера, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено в 05:41
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Продажу алкоголя в жилых районах предложили запретить

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Политика

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Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Политика

МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Интернет

«Приложение для старения» FaceApp напугало соцсети

Обновлено в 06:07
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Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей

В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Путешествия

Китайские туристы вновь начали расхищать уникальный российский пляж

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Экономика

В Грозном создадут особую экономическую зону за 3,9 млрд рублей

Как следует из документа, в 2020 году на создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны будет направлено 1,437 млрд рублей из федерального бюджета.
Обновлено в 04:02
Политика

На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.
Обновлено в 05:23
Технологии

«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Наталья Рудова появилась на премьере фильма «Король Лев» без юбки

В Москве вечером 16 июля в одном из кинотеатров состоялся премьерный показ анимационного фильма "Король Лев".
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Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Худший день для рубля определил эксперт

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.
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Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.
Обновлено в 03:36
Политика

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.
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Александр Беглов прибыл в Невский район с инспекцией

Обновлено в 05:53
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

Суд продлил арест 6 украинским морякам

Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
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Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Футбол

«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета

Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:58
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 01:53
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
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