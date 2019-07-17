Финансы
Россия продолжила сокращать вложения в госдолг СШАRambler News Service 05:56
Россия в мае 2019 года продолжила сокращать вложения в государственный долг США, следует из данных американского Минфина. За отчетный период показатель сократился на $112 млн — с $12,136 млрд до $12,024 млрд. В апреле вложения России в американский госдолг сократился с $13,716 млрд до $12,136 млрд.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
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