Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млнИнтерфакс 01:55
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем. Как показывают данные Минфина США, на конец мая России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,024 млрд против $12,136 млрд месяцем ранее.
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Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 16:24
Кино
«Детектив Пикачу» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в истории
Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Жириновский высказался по поводу заявления Турчинова о Крымском мосте
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на высказывание бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Новинку Hyundai Solaris рассекретили до премьеры
Премьера модели состоится осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента; об этом он рассуждает в статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".
Обновлено в 02:31
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Технологии
Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok
Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено 15 июля в 12:03
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Футбол
«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой € 300 тыс. в год
Как сообщает "Бизнес Online", казанский клуб предлагал игроку годичный контракт и оклад в размере около € 300 тыс. Переговоры проходили в июне, когда футболист ещё не расторг контракт со "Спартаком".
Обновлено в 02:10
Политика
Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер
Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
Обновлено вчера в 15:51
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Гаджеты
Apple может вернуться к радужному логотипу
Обновлено в 02:51
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено вчера в 15:48
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Авто
Lotus покажет новый гиперкар Evija Electric
Автомобильная компания Lotus Cars презентовала собственный электрический гиперкар Evija. Модель признана самой мощной в своем классе.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Русские поддерживают челябинскую модель Ирину Шейк в Instagram у Гаги
Одни требуют вернуть Бредли Купера Ирине Шейк, другие предлагают Гаге исполнить песню Аллегровой «Угонщица», а третьи пользуясь случаем передают приветы, продают свои вещи и даже делятся полезными советами.
Обновлено в 00:45
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Транспорт
В Екатеринбурге временно закроют перекресток Луначарского и Куйбышева
В ближайшую пятницу в Екатеринбурге закроют перекресток Луначарского и Куйбышева.
Обновлено вчера в 10:20
Спорт
Загитова открутила крышку бутылки лезвием конька
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова еще раз приняла участие в популярном в интернете челлендже, суть которого заключается в том, что нужно открыть крышку от бутылки ногой.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США
Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна была в курсе того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в ход президентских выборов в США 2016 года из эквадорского посольства в Лондоне, сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 01:29