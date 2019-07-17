Финансы

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млнИнтерфакс 01:55

Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем. Как показывают данные Минфина США, на конец мая России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,024 млрд против $12,136 млрд месяцем ранее.
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Россия не прекращает избавляться от американских госбумаг

Росбалт02:28

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн

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ТАССвчера в 17:06

Россия продолжила продажу госдолга США

РЕН ТВвчера в 19:51
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
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Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

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Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
Обновлено в 00:31
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Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
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Посольство Перу ищет родных погибших в 1970 году при катастрофе Ан-22

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Происшествия

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Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
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Премьера модели состоится осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента; об этом он рассуждает в статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".
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В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Израильские эксперты заявили об угрозе для ВВС из-за турецких С-400

Обновлено в 02:54
Технологии

Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok

Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
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Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено 15 июля в 12:03
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой € 300 тыс. в год

Как сообщает "Бизнес Online", казанский клуб предлагал игроку годичный контракт и оклад в размере около € 300 тыс. Переговоры проходили в июне, когда футболист ещё не расторг контракт со "Спартаком".
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Политика

Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер

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Кино

«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
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Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
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Авто

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Автомобильная компания Lotus Cars презентовала собственный электрический гиперкар Evija. Модель признана самой мощной в своем классе.
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Русские поддерживают челябинскую модель Ирину Шейк в Instagram у Гаги

Одни требуют вернуть Бредли Купера Ирине Шейк, другие предлагают Гаге исполнить песню Аллегровой «Угонщица», а третьи пользуясь случаем передают приветы, продают свои вещи и даже делятся полезными советами.
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NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
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Транспорт

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Спорт

Загитова открутила крышку бутылки лезвием конька

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова еще раз приняла участие в популярном в интернете челлендже, суть которого заключается в том, что нужно открыть крышку от бутылки ногой.
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Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна была в курсе того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в ход президентских выборов в США 2016 года из эквадорского посольства в Лондоне, сообщает телеканал CNN.
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