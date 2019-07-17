Финансы

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млнИнтерфакс 01:55

Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем. Как показывают данные Минфина США, на конец мая России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,024 млрд против $12,136 млрд месяцем ранее.
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Россия не прекращает избавляться от американских госбумаг

Росбалт02:28

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн

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Россия в мае сократила вложения в американские госбумаги почти до $12 млрд

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Россия в мае сократила объем вложений в американские государственные бумаги

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Life.ruвчера в 18:29

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РЕН ТВвчера в 19:51

Россия продолжает продавать госдолг США

ПРАЙМвчера в 17:04
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Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Общество

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Происшествия

Голунова вызвали в Следственный комитет

Отмечается, что журналист и его защита получили уведомление о необходимости прийти СК.
Обновлено в 05:10
Кино

Гарри Стайлз хочет сыграть принца Эрика в «Русалочке»

Обновлено в 02:52
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат ракетами «Калибр»

Малая подлодка «Пиранья» получит в качестве вооружения ракеты «Калибр».
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.
Обновлено в 04:17
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Общество

В России ускорилась убыль населения

Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.
Обновлено в 04:55
Политика

На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Обновлено в 04:57
Гаджеты

Apple представила новые эмодзи для iOS 13

Обновлено в 05:46
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Наука

Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга

На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.
Обновлено в 05:32
Политика

Марков назвал имена виновных в катастрофе MH17

Депутат Госдумы РФ V созыва Сергей Марков рассказал, когда действительно виновные в катастрофе люди понесут реальное наказание.
Обновлено в 06:01
Политика

Лидер ХДС Крамп-Карренбауэр станет новым министром обороны Германии

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила грамоту о назначении на пост министра обороны ФРГ вместо покинувшей эту должность Урсулы фон дер Ляйен, кандидатуру которой накануне Европарламент утвердил председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Российский город оказался в числе самых безопасных в мире

Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Новичок «Зенита» Сантос: начинаю ощущать себя русским

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Эксперт объяснил повышение зарплат военнослужащих

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский прокомментировал повышение денежного довольствия военнослужащих по контракту.
Обновлено в 03:55
Авто

Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Южнокорейский бренд готовится представить китайской публике обновленную версию бестселлера Verna, известную в России как Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:43
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
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