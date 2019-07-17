Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млнИнтерфакс 01:55
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем. Как показывают данные Минфина США, на конец мая России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,024 млрд против $12,136 млрд месяцем ранее.
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Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В Екатеринбурге курьер убил сотрудника супермаркета «Мегамарт»
В Екатеринбурге убит сотрудник магазина Мегамарт на улице Айвазовского, 53.
Обновлено в 01:31
Наука
«Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций
28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.
Обновлено 15 июля в 09:06
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Обамеянг оценил новый имидж Озила и сравнил его с Рапино
В новом образе Озил напомнил Обамеянгу форварда женской сборной США Меган Рапино. Теперь я знаю, как они его выиграли.
Обновлено в 03:45
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Минск и Москва согласовали концепцию развития интеграции двух стран
Белоруссия и Россия в рамках межправительственной рабочей группы согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Обновлено в 03:47
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с полузащитником Мирзовым
Контракт 26-летнего футболиста с москвичами рассчитан на три года. Как сообщает Чемпионат.com, клубы согласовали переход Мирзова.
Обновлено в 02:41
Политика
Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение
Вице-премьер Италии, совмещающий должность министра МВД - Маттео Сальвини - заявил сегодня в интервью телеканалу Rai, что спецслужбами Италии идентифицирована группа украинцев, которые готовили покушение на него.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Астрахани задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский
Сотрудники силовых структур задержали и.о. министра ЖКХ и строительства Астраханской области Олега Гужвинского, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 03:02
Политика
В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на премию «Эмми»
Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации «Лучший актёр в драматическом сериале».
Обновлено вчера в 14:17
Авто
Опубликованы особенности Lada Largus CNG, Granta Cross и Vesta Sport
Специалисты компании «АвтоВАЗ» рассказали об особенностях Lada Largus CNG, Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport.
Обновлено в 03:54
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
Песков отреагировал на идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле пока не выработали позицию в отношении предложений главы СК РФ Александра Бастрыкина, касающихся изменений в законодательстве, в том числе о возвращении статьи о конфискации имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России
Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Футбол
Коноплянка не рассматривает предложения из России
«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild.
Обновлено в 03:04
Культура
Власти Чечни запретили выступать «интернет-артистам» без согласования
По словам министра культуры Хож-Бауди Дааева, манеры "интернет-артистов" противоречат нормам и правилам, которых обязаны придерживаться чеченские исполнители.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45