Энергетика

Россия в июле увеличила экспорт нефти до 22,7 млн тоннТАСС 05:46

Экспорт нефти из России в июле 2019 года составил 22,7 млн тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. За январь - июль 2019 года экспорт увеличился на 4,8% - до 153,3 млн тонн.
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