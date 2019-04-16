Финансы

Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги СШАКоммерсантъ 05:16

В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги. Согласно данным Минфина США, в долгосрочные облигации были вложены $6,9 млрд, еще $7,5 млрд — в краткосрочные. Напомним, в январе объем вложений России составил $13,1 млрд.
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