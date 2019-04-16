Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги СШАКоммерсантъ 05:16
В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги. Согласно данным Минфина США, в долгосрочные облигации были вложены $6,9 млрд, еще $7,5 млрд — в краткосрочные. Напомним, в январе объем вложений России составил $13,1 млрд.
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Спорт
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Обновлено вчера в 13:27
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Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
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Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 18:36
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Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
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Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой в одном бикини показала, что такое «рай на земле»
Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой порадовала поклонников очередным снимком.
Обновлено в 00:59
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020
В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Транспорт
В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков
Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Технологии
Американцы показали проект боевого разведывательного вертолета
Консорциум американских компаний AVX Aircraft и L3 Technologies представил проект легкого боевого разведывательного вертолета, который планируется предложить на тендер FARA, проводимый Армией США.
Обновлено в 02:48
Политика
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Обновлено вчера в 16:50
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
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Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Кожа провисает, морда становится бульдожьей.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08
Общество
ФСИН выступила против досрочного освобождения Карауловой
Обновлено вчера в 04:56
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Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12