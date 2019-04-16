Финансы

Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги СШАКоммерсантъ 05:16

В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги. Согласно данным Минфина США, в долгосрочные облигации были вложены $6,9 млрд, еще $7,5 млрд — в краткосрочные. Напомним, в январе объем вложений России составил $13,1 млрд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экономике России готовят «подушку безопасности»

ПРАЙМ06:40

Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США

Коммерсантъ05:16

Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%

REGNUM03:28

Россия ощутимо нарастила вложения в гособлигации США

Росбалт02:43

Россия в феврале увеличила вложения в американские госбумаги на $1,32 млрд

ТАСС02:39

Россия в феврале увеличила вложения в госдолг США

Взгляд.ру01:59

Россия увеличила вложения в ценные бумаги Минфина США до $14,5 млрд

РБК04:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Единоборства

Тарасов оказался в больнице после боя с Дациком

Обновлено вчера в 10:36
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Политика

Госдума приняла закон об устойчивом Рунете

Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Обновлено в 05:42
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Обновлено вчера в 18:36
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой в одном бикини показала, что такое «рай на земле»

Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой порадовала поклонников очередным снимком.
Обновлено в 00:59
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Игры

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Транспорт

В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков

Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Технологии

Американцы показали проект боевого разведывательного вертолета

Консорциум американских компаний AVX Aircraft и L3 Technologies представил проект легкого боевого разведывательного вертолета, который планируется предложить на тендер FARA, проводимый Армией США.
Обновлено в 02:48
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия

Появились первые фото из сгоревшего собора Парижской Богоматери

Обновлено в 03:07
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Кожа провисает, морда становится бульдожьей.
Обновлено вчера в 13:30
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:08
Общество

ФСИН выступила против досрочного освобождения Карауловой

Обновлено вчера в 04:56
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное