Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги СШАКоммерсантъ 05:16

В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги. Согласно данным Минфина США, в долгосрочные облигации были вложены $6,9 млрд, еще $7,5 млрд — в краткосрочные. Напомним, в январе объем вложений России составил $13,1 млрд.

Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США

Политика Россия высылает польского вице-консула в Иркутске Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Общество Вековой союз: как колокол из Херсонеса связан с Нотр-Дам-де-Пари Туманный колокол в Херсонесе неразрывно связан с собором Парижской Богоматери, где накануне произошел сильный пожар.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук назвала причину расставания с экс-супругом Модель по-прежнему считает его близким человеком Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала Светлана Бондарчук.

Кино Первый канал покажет документальный фильм-признание Варвары Карауловой Первый канал покажет документальный фильм-признание Варвары Карауловой, которая была приговорена к 4,5 годам заключения В конце марта 2019 года адвокат Карауловой подал в Вологодский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении девушки.

Происшествия Часть собора Парижской Богоматери рухнула в результате пожара Во Франции в результате сильнейшего пожара полностью обрушилась крыша собора Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Le Figaro.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Общество В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5% Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Транспорт В России введут платные перекрестки В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).

Авто У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E В рамках международной выставки британская компания презентует полностью электрическую модель Rapide E. Новый четырехдверный электрокар Aston Martin Rapide E оснастили двумя электромоторами, расположенными на задних колесах, суммарная мощность которых составляет 601 лошадиная сила и 950 Нм крутящего момента.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.

Общество Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Здоровье Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Футбол Стоунс: «Пока не знаю, сыграю ли против „Тоттенхэма“» Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Политика Россия признала новые власти в Судане Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.