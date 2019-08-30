Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК. Российские предприятия по перерабатыванию вторичного сырья в 2018 году купили на 32% больше пластика, чем годом раннее.
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с чего всё началось

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК00:00

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В «Российском экологическом операторе» не видят угрозы в наращивании Россией импорта пластиковых отходов

Говорит Москва09:03

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

РБК00:00

Россия на треть увеличила ввоз зарубежного пластикового мусора

Московский Комсомолец03:52

«Острова создадим. Впарим японцам»: Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора. В соцсети сделали предложение

Царьград01:55

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Эхо Москвы01:45

Россия увеличила ввоз из-за рубежа пластикового мусора

News.ru00:43

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

URA.Ru04:51
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