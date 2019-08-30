Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК. Российские предприятия по перерабатыванию вторичного сырья в 2018 году купили на 32% больше пластика, чем годом раннее.
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с чего всё началось

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые изучил РБК.
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