Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые изучил РБК.

с чего всё началось

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК. Российские предприятия по перерабатыванию вторичного сырья в 2018 году купили на 32% больше пластика, чем годом раннее.

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