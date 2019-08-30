Экономика
Газета.RuРоссия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК. Российские предприятия по перерабатыванию вторичного сырья в 2018 году купили на 32% больше пластика, чем годом раннее.
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с чего всё началось
Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.РБК00:00
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