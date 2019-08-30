Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

с чего всё началось

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК. Российские предприятия по перерабатыванию вторичного сырья в 2018 году купили на 32% больше пластика, чем годом раннее.

Космос Появилось видео с роботом Федором на МКС Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).

Наука Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика США планируют закрыть россиянам безвизовый въезд на Гуам США планируют прекратить практику предоставления безвизового въезда для граждан РФ на Гуам и Северные Марианские острова, следует из опубликованного министерством внутренней безопасности уведомления в федеральном реестре.

Кино Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли в кино На Венецианском кинофестивале Брэд Питт рассказал, что самая сложная роль была в фильме "К звёздам", снятого режиссёром Джеймсом Грэйем.

Общество Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.

Общество Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Происшествия Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.

Гаджеты Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

Экономика Назван город России с самым активным малым бизнесом Калининград занял первое место среди российских городов по вовлеченности местных жителей в малый бизнес.

Армия и оружие Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».

Политика Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.

Футбол Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА Ранее сообщалось, что ирок ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

Футбол «ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани «ПСЖ» на выезде обыграл «Мец» в матче 4-го тура французской лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый гол в матче состоялся на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал 11-метровый удар.

Интернет Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится 30 августа Москва и Киев не проведут обмен заключенными в пятницу, 30 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.

Футбол «Болонья» благодаря голу Паласио обыграла СПАЛ Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 37-летний Родриго Паласио в добавленное ко второму тайму время.

Политика США расширили санкционный список против КНДР Власти США добавили в санкционный список против КНДР двух жителей, три судоходные компании Тайваня и одно судно под флагом Панамы.

Экономика Аргентина оказалась на грани дефолта После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.

Финансы WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.

Гаджеты Новый смартфон Redmi Note 8 Pro показали на видео в Сети Более подробно про Redmi Note 8 Pro, а также младшую версию Redmi Note 8 можно прочитать тут.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.