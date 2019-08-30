Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК. Российские предприятия по перерабатыванию вторичного сырья в 2018 году купили на 32% больше пластика, чем годом раннее.
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с чего всё началось

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК00:00

Подробнее о событии

В «Российском экологическом операторе» не видят угрозы в наращивании Россией импорта пластиковых отходов

Говорит Москва09:03

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

URA.Ru04:51

Россия увеличила ввоз из-за рубежа пластикового мусора

News.ru00:43

«Острова создадим. Впарим японцам»: Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора. В соцсети сделали предложение

Царьград01:55

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Эхо Москвы01:45

Россия на треть увеличила ввоз зарубежного пластикового мусора

Московский Комсомолец03:52

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

РБК00:00
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
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Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

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Life.ru 12:20
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Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле

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Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
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Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

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СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ

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Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
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Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
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Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
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Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот

Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
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В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam

Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Интернет

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Космос

Появилось видео с роботом Федором на МКС

Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
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В Самаре возбудили дело после массового отравления суши

В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 12:05
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Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019

Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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В Челябинске откроется «бережливая» поликлиника

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Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы

Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
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