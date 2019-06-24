Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASAИзвестия вчера в 22:54
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла. Об этом в отчете сообщила Счетная палата США. По контракту с «Роскосмосом» в 2015 году NASA заплатило около $82 млн за одно место.
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Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.РИА Новостивчера в 20:02
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Россия повысила стоимость полета на кораблях «Союз» для американских астронавтов
Эхо Москвывчера в 22:27
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:20, Вашингтон
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Обновлено в 03:59
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Обновлено 22 июня в 21:22
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Обновлено в 06:55
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В последних числах июня столица окажется во власти настоящей осенней погоды, обещают синоптики.
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Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
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Футбол
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Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
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Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
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Большой театр меняет схему продажи билетов
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Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
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Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области
Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.
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Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
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