Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASAИзвестия вчера в 22:54

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.

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Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла. Об этом в отчете сообщила Счетная палата США. По контракту с «Роскосмосом» в 2015 году NASA заплатило около $82 млн за одно место.

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA

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