Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASAИзвестия вчера в 22:54
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла. Об этом в отчете сообщила Счетная палата США. По контракту с «Роскосмосом» в 2015 году NASA заплатило около $82 млн за одно место.
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Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.РИА Новостивчера в 20:02
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Россия повысила стоимость полета на кораблях «Союз» для американских астронавтов
Эхо Москвывчера в 22:27
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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