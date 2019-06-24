Экономика
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASAИзвестия 22:54
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла. Об этом в отчете сообщила Счетная палата США. По контракту с «Роскосмосом» в 2015 году NASA заплатило около $82 млн за одно место.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.РИА Новости20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:30, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Первые фото детской Екатерины Колисниченко
Обновлено в 21:00
Политика
Президент Грузии считает российских туристов благом
Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 22:30
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Происшествия
На кузбасской трассе разбились три автомобиля
В Кузбассе на трассе произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в соцсети.
Обновлено в 23:18
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:50
Происшествия
Трое детей пострадали в автомобильной аварии в Иркутске
В Иркутске столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и двое взрослых, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
Обновлено в 22:08
Экономика
Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов
Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно: за период с 1992 по 2011 год поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которое в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год.
Обновлено 21 июня в 07:24
Армия и оружие
Появились фото Луганского аэропорта в первые дни после окончания боёв
Об интенсивности боёв за Луганский аэропорта говорит хотя бы количество гильз от боеприпасов на территории объекта Бои за Луганский аэропорт продолжались с апреля по сентябрь 2014 года.
Обновлено в 22:58
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве
В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек.
Обновлено в 12:11
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Футбол
Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии.
Обновлено в 16:05
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено в 20:21
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Общество
Праздник «Алые паруса» посетили 1,5 миллиона зрителей
В ночь на понедельник, 24 июня, полтора миллиона человек посетили главный праздник выпускников Санкт-Петербурга — "Алые паруса".
Обновлено в 23:10
Авто
Новый McLaren GT представят по всей Европе
Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
Обновлено в 05:51
Финансы
Весной россияне взяли автокредитов на рекордную сумму
Всего за первые четыре месяца 2019 года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:38