Экономика

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASAИзвестия 22:54

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла. Об этом в отчете сообщила Счетная палата США. По контракту с «Роскосмосом» в 2015 году NASA заплатило около $82 млн за одно место.
Читать в источнике
с чего всё началось

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
РИА Новости20:02

Подробнее о событии

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA

Известия22:54

США заявили об увеличении Россией платы за полеты на «Союзе»

ФАН22:29

Полет на «Союзах» до МКС подорожал для астронавтов NASA

РЕН ТВ20:48

Россия подняла цену на полеты в «Союзах» для астронавтов NASA

Телеканал 360°21:29

Россия увеличила стоимость полета на «Союзах» для НАСА

Политика Сегодня21:04

Россия повысила стоимость полета на кораблях «Союз» для американских астронавтов

Эхо Москвы22:27

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

РИА Новости20:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:30, Вашингтон
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено в 17:52
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Первые фото детской Екатерины Колисниченко

Обновлено в 21:00
Политика

Президент Грузии считает российских туристов благом

Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Спорт

Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 22:30
Общество

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Происшествия

На кузбасской трассе разбились три автомобиля

В Кузбассе на трассе произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в соцсети.
Обновлено в 23:18
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Гаджеты

Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:50
Происшествия

Трое детей пострадали в автомобильной аварии в Иркутске

В Иркутске столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и двое взрослых, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
Обновлено в 22:08
Экономика

Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов

Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно: за период с 1992 по 2011 год поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которое в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год.
Обновлено 21 июня в 07:24
Культура

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Появились фото Луганского аэропорта в первые дни после окончания боёв

Об интенсивности боёв за Луганский аэропорта говорит хотя бы количество гильз от боеприпасов на территории объекта Бои за Луганский аэропорт продолжались с апреля по сентябрь 2014 года.
Обновлено в 22:58
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

Обновлено в 16:10
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Бангладеш пять человек погибли из-за сошедшего с рельсов поезда

Обновлено в 22:34
Происшествия

В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве

В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек.
Обновлено в 12:11
Футбол

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Футбол

Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии.
Обновлено в 16:05
Политика

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено в 20:21
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
Общество

Праздник «Алые паруса» посетили 1,5 миллиона зрителей

В ночь на понедельник, 24 июня, полтора миллиона человек посетили главный праздник выпускников Санкт-Петербурга — "Алые паруса".
Обновлено в 23:10
Авто

Новый McLaren GT представят по всей Европе

Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
Обновлено в 05:51
Финансы

Весной россияне взяли автокредитов на рекордную сумму

Всего за первые четыре месяца 2019 года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное