Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСАРИА Новости 20:02

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

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