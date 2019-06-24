Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСАРИА Новости вчера в 20:02

НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
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Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
РИА Новостивчера в 20:02

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Полет на «Союзах» до МКС подорожал для астронавтов NASA

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Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

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Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
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В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

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Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
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В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
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Летевший из Анапы в Уфу самолет сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 03:27
Общество

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В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
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Шевчук не скрывает, что у нее есть отношения, правда, не торопится раскрывать личность любимого. Экс-участница «ДОМа-2» хочет стать мамой.
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Заметим, что в последний раз Пелагея показывала дочку 17 апреля. Конечно, Таисия за это время немного подросла.
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 17:28
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