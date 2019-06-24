Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСАРИА Новости вчера в 20:02
НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
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Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.РИА Новостивчера в 20:02
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Россия повысила стоимость полета на кораблях «Союз» для американских астронавтов
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