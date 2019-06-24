Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСАРИА Новости вчера в 20:02

НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
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Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
РИА Новостивчера в 20:02

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Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для американских космонавтов

Коммерсантъ03:36

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

РИА Новостивчера в 20:02

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA

Известиявчера в 22:54

Россия повысила стоимость полета на кораблях «Союз» для американских астронавтов

Эхо Москвывчера в 22:27

Россия подняла цену на полеты в «Союзах» для астронавтов NASA

Телеканал 360°вчера в 21:29

Полет на «Союзах» до МКС подорожал для астронавтов NASA

РЕН ТВвчера в 20:48

Полёты на «Союзе» подорожали для астронавтов NASA

Говорит Москва02:14
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество

Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание

В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Общество

Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек

Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
Обновлено в 04:14
Здоровье

К ожирению склонны почти все. Ученые рассказали, как следить за весом

Граждане США, где ожирение считается национальной проблемой, потребляют всего 19 граммов риса на человека.
Обновлено в 01:00
Общество

Москвичи смогут заключить брак в День семьи, любви и верности

Обновлено в 05:13
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Николь Кидман обнажила грудь во время фотосессии

В молодости Николь Кидман позволяла себе в кадре многое, но сейчас ей 52 и надо быть скромнее.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Наука

Древние люди умели готовить картофель 100 тысяч лет назад

Археологи обнаружили многочисленные остатки жареных клубней на побережье реки Класес в Южной Африке, где люди жили еще 120 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В Керченском проливе теплоход сел на мель

Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Политика

МИД Японии не подтвердил информацию о визите Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил утверждения Украины о том, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Осаку во время проведения саммита "большой двадцатки", сообщили РИА Новости в японском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 05:28
Кино

Кевин Костнер раскрыл тайну постера фильма «Телохранитель»

Американский актер Кевин Костнер в разговоре с Entertainment Weekly рассказал, что на знаменитом рекламном плакате к фильму «Телохранитель» запечатлена вовсе не Уитни Хьюстон, а ее дублерша.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол

Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами

Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами Команда "Торпедо Кутаиси" вышла на поле в политизированной форме.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Наука

Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса

Обновлено в 05:07
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке

В город Нижние Серги в Свердловской области были отправлены бойцы ОМОН для охраны общественного порядка после драки, в результате которой был убит один человек.
Обновлено в 04:31
Авто

Mazda отзывает в России более 900 автомобилей

Японская компания Mazda отзывает с российского рынка 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных дилерами с апреля 2013 года по август 2018 года.
Обновлено в 04:38
Политика

Глава Челябинска ушел в отставку после четырех месяцев работы

Обновлено в 01:12
Технологии

«Мобайл Парк» размещает данные в Object Storage M1Cloud

Object Storage M1Cloud обеспечивает хранение данных «горячего» типа для быстрого доступа к данным c высокой частотой запросов, а также холодного типа для редко используемых данных.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать

Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Елизавета II взяла под контроль жизнь принца Гарри и его жены

Королева Елизавета II взяла под личный контроль жизнь принца Гарри и Меган Маркл, которые стали проявлять чрезмерную самостоятельность.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Селевые потоки сошли на горный курорт под Сочи

В ночь на понедельник из-за проливных дождей в районе Красной Поляны с гор сошли несколько селевых потоков.
Обновлено в 02:43
Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
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