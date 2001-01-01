Энергетика

Россия увеличила среднесуточную добычу нефти в июнеВести.Финанс 08:18

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Добыча нефти и газового конденсата в России в среднем в сутки в июне выросла до 11,15 млн баррелей с 11,11 млн баррелей в среднем по итогам мая, сообщили агентству Reuters источники, знакомые со статистическими данными.
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Россия увеличила среднесуточную добычу нефти в июне

Вести.Финанс08:18

Россия увеличила добычу нефти в июне до 11,15 млн барр/сут--источники

Financial One05:24
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