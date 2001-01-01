Энергетика
Россия увеличила среднесуточную добычу нефти в июнеВести.Финанс 08:18
Добыча нефти и газового конденсата в России в среднем в сутки в июне выросла до 11,15 млн баррелей с 11,11 млн баррелей в среднем по итогам мая, сообщили агентству Reuters источники, знакомые со статистическими данными.
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Вышел трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
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Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
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В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
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Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
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Армия и оружие
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Обновлено в 09:21
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Политика
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
В отставку подали два заместителя главы Росгвардии
По данным издания «Ъ», первый замглавы службы генерал-полковник Сергей Меликов и курировавший тыловые вопросы генерал-лейтенант Сергей Милейко подали рапорты об отставке.
Обновлено в 02:45
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Футбол
Стала известна дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым
Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов дал комментарий относительно предстоящего заседания, связанного с расторжением контракта хавбека "Краснодара" Павла Мамаева с клубом, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
На Украине стартуют совместные с США военные учения в Чёрном море
Обновлено вчера в 15:09
Здоровье
Свыше 55 тыс. человек заболели корью на Украине с начала года
На Украине с начала 2019 года корью заболели более 55 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья страны.
Обновлено в 10:41
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»
Обновлено в 07:15
Экономика
Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»
Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.
Обновлено в 02:33
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле
Избранный депутатом Европарламента экс-мэр Риги Нил Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Кино
В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
Обновлено в 05:45
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Обновлено в 08:14