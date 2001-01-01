Энергетика

Россия увеличила среднесуточную добычу нефти в июнеВести.Финанс 08:18

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По расчетам специалистов агентства, среднесуточная добыча нефти и газоконденсата в начале июня в России рухнула до 10,87 млн баррелей - минимального уровня с лета 2016 года, но стала расти в течение месяца и в итоге превысила соответствующий показатель мая.
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Россия увеличила среднесуточную добычу нефти в июне

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