Энергетика
Россия увеличила среднесуточную добычу нефти в июнеВести.Финанс 08:18
По расчетам специалистов агентства, среднесуточная добыча нефти и газоконденсата в начале июня в России рухнула до 10,87 млн баррелей - минимального уровня с лета 2016 года, но стала расти в течение месяца и в итоге превысила соответствующий показатель мая.
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Технологии
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Привлекательность города федерального значения Севастополь для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, прокомментировали РИА Новости результаты рейтинга доступности жилья в пресс-службе правительства региона.
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Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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Обновлено в 08:22
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В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Технологии
Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет
По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".
Обновлено в 08:15
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
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Высоту орбиты МКС 3 июля увеличат на 900 метров
Средняя высота орбиты МКС будет увеличена на 900 метров, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).
Обновлено в 09:45
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В Челябинске женщина нашла сумку с миллионом и вызвала полицию
Женщина оставила сумку дома и пошла в банк, квитанции которого находились в сумке, а затем вместе с его сотрудниками отправилась в полицию.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
OnePlus призналась в отправке странных сообщений владельцам OnePlus 7 Pro
Компания OnePlus призналась в отправке нескольких странных сообщений владельцам смартфонов OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 09:50
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 09:38
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Общество
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Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России
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Экономика
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Армия и оружие
В Сети появилось видео с места падения неопознанного объекта на Кипре
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Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
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